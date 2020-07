Bula in clasa a 2-a

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o seara, destul de tarziu, vine Bula suparat de la o intalnire si se aseaza pe scaun langa taica-su cu ochiul vanat: – Ce ai patit, fiule? – Mi-a dat prietena un pumn si a plecat, iar acum sunt singur! – Pai nu i-ai spus ce te-am invatat eu, “Timpul se opreste in loc pentru mine cand privesc in…

- Bula la frizeria unitatii sta pe un scaun invecinat cu al aceluia pe care statea un ofiter. Vroia sa se tunda pentru permisia de a doua zi. Dupa ce a fost tuns ofiterul e intrebat de frizer: – Sa va dau cu gel si apa de par? – Nu, nu in nici un caz, daca miros asa se gandeste nevasta-mea ca am fost…

- Profesoara: – Copii, dați-mi exemplu de o pasare zburatoare. Alina: – Condorul, doamna. Profesoara: – Bravo! Ce e tatal tau? Alina: – Avocat! Profesoara: – Ați vazut, copii, un copil de avocat ce știe? Gigel: – Vulturul, doamna. Profesoara: – Bravo! Ce e tatal tau? Gigel: – Om de afaceri! Profesoara:…

- Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. Neamtul: – E cineva acolo? Bula: – E cineva acolo? Neamtul: – Mai bine, ma duc in padurice! Bula: – Mai bine, ma duc in padurice! Neamtul: – Mai bine, arunc o grenada! Bula:…

- Iata-ne absolventi de clase primare, copii mari de-acum, fericiti de cate prietenii am legat cat am fost colegi la clasa doamnei Georgeta Miron, la Scoala nr. 3 Piatra-Neamt, si cate am invatat sub aripa ocrotitoare a Doamnei noastre! Si totusi, o nedreptate a firii face ca in aceste momente unice in…

- Elevii clasei a XII-a C de la Colegiul Economic iși indreapta recunoștința catre diriginta lor, Paraschiva Caprița, care i-a tratat timp de patru ani ca pe copiii ei, cu dragoste, responsabilitate și exigența in egala masura, scrie revista Q-magazine. La finalul anilor de liceu, elevii i-au daruit un…

- Reactiile elevilor dintr-a patra cand si-au vazut doamna in sala de clasa au fost pe masura asteptarilor. La Tilișca, structura anului școlar este diferita pentru copiii oierilor. Acesti elevi intra in vacanța de vara pe 22 mai, pentru ca, apoi, iși insoțesc parinții la munte, unde se duc…

- Invațatorii stau la temelia formarii copiilor. Anii de școala primara sunt de baza in educația lor. Ei sunt cei care le cultiva gustul pentru citit și pentru scris și tot de ei depinde atitudinea fața de invațare a viitorilor elevi de gimnaziu și liceu. De aceea, este important ca aceștia sa iși faca…