- IMPAS… Consiliul Județean Vaslui nu știe ce sa faca cu arborii batrani pe care trebuie sa ii elimine de pe marginea drumurilor județene. Proiectul de hotarare care propunea distribuirea gratuita a masei lemnoase catre instituțiile din subordine a fost respins pentru a doua oara. Majoritatea consilierilor…

- OFICIAL… Face ce face si deputatul de Vaslui, Adrian Solomon, iese din nou in evidenta. De data aceasta, presedintele Comisiei pentru Munca si Protectie Sociala din Camera Deputatilor era cat pe ce sa se ia la bataie cu George Simion dupa ce i-a stalcit intentionat numele acestuia. Circul de toata pomina…

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul prin care bujorul este declarat Floare Nationala a Romaniei. S-au inregistrat 180 voturi „pentru”, 39 „impotriva” si 23 de abtineri. „Se declara floarea de bujor, din familia Paeoniaceae, ca Floare Nationala a Romaniei. In scopul marcarii Florii Nationale a Romaniei,…

- LEGE… Camera Deputaților a adoptat astazi proiectul de lege care modifica OUG privind creșterea salariilor bugetarilor astfel incat sa se majoreze și indemnizațiile pe care le primesc aleșii locali. S-au inregistrat 168 de voturi ‘pentru’, 79 de voturi ‘contra’, 4 abțineri, iar un deputat a fost prezent,…

- STIINTA PE LARG… Pe 30 Septembrie, Bucurestiul si alte 25 de orase vor aduce Universul Stiintei mai aproape de publicul larg. Cei mai prietenosi cercetatori si cele mai inedite experimente va asteapta la Barlad, oras inclus de ani de zile in acest proiect. „Proiectul se adreseaza mintilor curioase,…

- Liderul USR i-a criticat, miercuri, pe social-democrați și pe liberali pentru votul dat la moțiunea simpla inițiata impotriva ministrului Energiei: „De astazi este foarte clar: Virgil Popescu este oficial ministru PSD. PNL se dovedește pe zi ce trece ca este anexa din fundul curții PSD”. Fii…

- SUB SUPRAVEGHERE… Guvernul Romaniei a emis un act normativ pentru legea cu privire la utilizarea bratarilor electronice GPS pentru agresori. Desi legea a fost data acum un an, tocmai de la 1 octombrie acestea vor fi folosite. Proiectul va avea trei faze. Prima, care va fi una pilot, va fi pusa in aplicare…