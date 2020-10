Stiri pe aceeasi tema

- ”Este nevoie de alegeri parlamentare, ii indemn pe oameni sa-si puna intrebarea: o mai vor pe Renate Weber in fruntea Avocatului Poporului? Daca nu sa facem alegeri, Renate Weber o sa ramana in fruntea Avocatului Poporului si o sa fie in continuare responsabila pentru sesizari la Curtea Constitutionala…

- Premierul Ludovic Orban afirma ca ”economia din România este printre economiile care se afla într-una dintre cele mai bune situatii la nivel european”, el aratând ca, potrivit cifrelor oficiale, investitiile publice, productia industriala si numarul de angajati cu contract…

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. …

- ”Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou”, a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia. Intrebat…

- ”In ceea ce priveste economia, am vesti bune. Investitiile publice in Romania au fost cele mai mari investitii din ultimii 10 ani, pe primele noua luni am depasit investitiile totale de pe anul 2016-2017 si dintre tarile europene suntem singura tara in care investitiile publice au avut o influenta pozitiva…

- Cu o zi inainte de inceperea noului an școlar, premierul Ludovic Orban a recunoscut faptul ca exista lucruri care nu sunt puse perfect la punct, dar spune ca “orice poate fi remediat”. „Eu ii rog pe parinți sa aiba incredere. Sa le spuna copiilor sa respecte masurile sanitare din fiecare școala. Trebuie…

- Guvernul va intocmi proiectul de buget pentru anul 2021, dupa cum a declarat prim-ministrul Ludovic Orban la o conferința in Bistrița, care a adaugat ca spera ca legea bugetului pentru 2021 sa fie votata de noul Parlament ce se va alege in data de 6 decembrie. ”Aș prefera ca bugetul sa fie votat de…

- "Obiectivul Guvernului este sa majoreze pensiile, dar aceasta majorare se va face pe baza unor analize extrem de serioase. In primul rand, este vorba de raportul privind starea economiei si a bugetului, raportul la sase luni care trebuie prezentat de Ministerul Finantelor in conformitate cu legea…