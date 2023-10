”Bugetul paralel”, șmecheria reinventată de Guvern pentru a aloca bani din pix De-a lungul timpului, guvernele s-au infruptat din banii din fondul de rezerva și din cel de intervenție, fara ca sa existe o situație de urgența. Guvernele au dat bani in neștire primariilor, pentru diverse investiții, pentru biserici etc., pentru ca legislația nu este foarte clara in ceea ce privește utilizarea acestor fonduri. Ele au fost, insa, dintotdeauna și de catre toate guvernele, utilizate ca buget paralel. Cu alte cuvinte, indiferent de ce se vota in Parlament prin legea bugetului, Ministerul Finanțelor și premierul aveau aceste parghii da a da cui voiau și cand voiau. Anual erau prevazute… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

