Bugetul orwellian al Coaliției PNL-PSD Proiectul de buget pentru anul 2023 este transmis și in acest an, in ciuda asigurarilor premierului Ciuca, mult mai tarziu decit obligațiile legale. La fel ca și anul trecut este pus in dezbatere publica doar pentru a mima consultarea și doar pentru a bifa formal niște condiționalitați de transparența decizionala. Și nu doar societatea civila sau cei direct interesați de masurile care vor fi adoptate pe repede inainte sint afectați, ci și organismele și instituțiile avizatoare, termenul de 1 zi și un pic fiind mult prea scurt. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

