- Cum a cheltuit Primaria Craiova 133,5 milioane de lei. Consiliul Local (CL) Craiova va aproba, joi, executia bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului pe trimestrul I al anului 2021. Potrivit executiei bugetare , pana la data de 31 martie in vistieria Craiovei au intrat 209.228.112 lei. O…

- Bugetul municipiului Galati pentru anul 2021, in valoare de aproximativ 880 milioane lei, cu peste 52 milioane lei mai mare decat in 2020, a fost aprobat in sedinta de joi a Consiliului Local, la propunerea primarului Ionut Pucheanu, informeaza Biroul de presa al Primariei Galati. Potrivit sursei citate,…

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, viceprimarii Gheorghe Stan și Adelin Ghiarfaș, administratorul public, Maskulik Csaba și directorul Direcției Economice, Lucia Ursu, au prezentat bugetul municipiului Satu Mare pe anul 2021. Bugetul general este de 430 milioane de lei, cu 120 milioane…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a prezentat, într-o conferința de presa, care sunt principalele investiții care vor fi finanțate din bugetul pe anul acesta. 90.366.790 de lei este buget local al comunei pe anul 2021, din care 38.246.943 de lei…

- ”Va spun adevarul. Din toate sursele pe care le am, sansele ca Termocentrala Mintia sa mai porneasca in perioada urmatoare sunt zero. N-au aviz de mediu, n-au bani pentru stocurile de carbune, n-au bani pentru a plati transportul CFR al carbunelui din Valea Jiului pana la Mintia. Cum sa porneasca, atunci…

- Administrația locala condusa de primarul Dominic Fritz are la dispoziție anul acesta o suma estimata la aproximativ 1,41 de miliarde de lei. Din aceasta total, 787 milioane lei reprezinta bugetul de funcționare și 620 milioane lei reprezinta bugetul de dezvoltare. Primarul a spus, joi, in prezentarea…

- Primarul PNL al municipiului Iasi, Mihai Chirica, nu exclude o alianta cu PSD in Consiliul Local pentru alegerea celor doi viceprimari ai municipiului, dupa ce USR-PLUS a anuntat in mai multe randuri ca nu va face majoritate cu liberalii. Conducerea centrala a PNL a interzis filialelor orice fel…

