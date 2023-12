Bugetul de stat pentru anul 2024 și bugetul asigurărilor sociale au fost aprobate de Guvern – Document Guvernul a aprobat, joi seara tarziu, Legea bugetului de stat , dar si bugetul asigurarilor sociale. Guvernul a aprobat, joi seara, proiectele de lege privind bugetul de stat 2024 si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2024, scrie News.ro . Actele normative ar urma sa fie dezbatute saptamana viitoare de Parlament si se asteapta adoptarea lor inainte de Craciun. Guvernul a transmis, in noaptea de joi spre vineri, lista actelor normative adoptate in sedinta care a inceput cu peste 9 ore intarziere. Primele proiecte de legi adoptate sunt: PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

