Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a cerut joi Guvernului sa analizeze proiectul de ordonanta de urgenta care prevede ca bugetarii vor lucra, pe rand, cate o jumatate de luna, urmand ca in cealalta jumatate de luna sa se afle intr-o forma echivalenta somajului tehnic.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca se pregateste un program de lucru in doua ture, dar si plata de somaj tehnic. Bugetarii ar urma sa lucreze 15 zile calendaristice, iar pentru celelalte 15 vor primi somaj, 75 la suta din salariul de baza.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca rectificarea bugetara nu va fi dezbatuta in sedinta de Guvern de joi, este in curs de analiza, urmand sa aiba loc consultari cu partenerii sociali si reprezentantii autoritatilor locale. Ludovic Orban a declarat, joi, ca Guvenul incearca sa faca o evaluare…

- Ludovic Orban a anunțat, in ședința de Guvern, ca a decis ca o parte dintre bugetari sa intre in șomaj tehnic din solidaritate cu angajații din mediul privat.Premierul spune ca bugetarii care vor intra in șomaj tehnic vor sta acasa exact perioada in care virusului poate acționa, iar in acest…

- Jurnalistul Dragoș Patraru vorbește despre situația bugetarilor din Romania in perioada crizei coronavirusului. In opinia acestuia, bugetarii care nu muncesc in perioada aceasta ar trebui sa primeasca numai o parte din salariu, la fel ca in șomajul tehnic. „Va spun din start opinia mea: bugetarii care…

- Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Iasi, pana in prezent, peste 12.600 de contracte de munca au fost suspendate pe baza art. 52 alin. (1) lit. c din Codul muncii. Cifra reprezinta peste 50- din totalul celor 22.700 de contracte inregistrate la ITM Iasi ca fiind sistate. La nivel national,…

- Analiza: Jumatate de milion de salariati din Romania vor lucra de acasa cel putin doua luni Aproximativ 500.000 de salariati din Romania care activeaza in domenii precum IT, telecomunicatii, servicii de externalizare, consultanta sau servicii financiare vor lucra cu precadere de acasa pentru o perioada…