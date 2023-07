Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședinței extraordinare de astazi, consilierii locali au aprobat actualizarea valorii investiției: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Targu Mureș". Valoarea actualizata a investiției este de 64.991.546,02 lei(TVA…

- Consilierii locali targumureșeni vor supune dezbaterii, in vederea aprobarii, un proiect de hotarare de Consiliu Local privind realizarea investiției de modernizare a strazii Posada din Targu Mureș. Este vorba despre o investiție de 6.180.834,73 lei (cu TVA inclus). Strada are o lungime de 1328 metri…

- Plutonierul Marginean Marius a facut parte din lotul IGSU la Campionatul de Atletism și Cros al Ministerului Afacerilor Interne desfașurat in aceste zile pe Stadionul Municipal "Constantina Dița" din Targu Jiu. Marginean Marius s-a clasat pe locul IIla proba viteza 100 m la categoria barbați de varsta…

- In weekendul care a trecut, in urma semnalarii prezenței urșilor pe raza localitaților Sovata și Faragau au fost transmise patru mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului Ro-Alert, a informat luni, 22 mai, lt. Alexandra-Maria Calușeri, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Primaria Comunei Albești a atribuit, in data de 26 aprilie 2023, societații Baiculescu Construct SRL București, un contract in valoare de 4.874.516 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor necesare obiectivului de investiție "Modernizare, extindere și dotare Școala Gimnaziala localitatea Boiu, comuna…

- Cel mai mare și așteptat eveniment dedicat florilor din județul Mureș, "Sarbatoarea Florilor" va avea loc, in acest sfarșit de saptamana in satul Curteni, comuna Santana de Mureș, pe terenul de sport. Avand in vedere publicul extrem de numeros de la ediția precedenta, organizatorii au decis organizarea…

- Femeile sunt invitate sa participe la testare gratuita Babes Papanicolaou si HPV. Caravana mobila pentru screeningul cancerului de col uterin se va deplasa in perioada 03-04.05.2023, in localitatile Gheorghe Doja si Sarmasu, din judetul Mures. Programul caravanei in perioada 03-04 mai 2023 este urmatorul:…

- In perioada 28 aprilie – 1 mai, ISU Mureș recomanda cetațenilor care aleg sa petreaca timpul liber in natura pe parcursul minivacanței de 1 Mai, sa respecte urmatoarele masuri preventive: faceti focul pentru gratar doar in locurile special amenajate pentru picnic; respectati instructiunile de aparare…