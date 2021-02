Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile juridice si Comisiile pentru constitutionalitate ale celor doua Camere ale Parlamentului au avizat favorabil, joi, fara amendamente, bugetele institutiilor din domeniul Justitiei pe anul 2021, respectiv Ministerul Justitiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia…

- Fostul premier al Romaniei, primarul Emil Boc, este de parere ca avocatul poporului trebuie sa intervina in scandalul pensiilor speciale. „ Avocatul Poporului poate ridica excepția de neconstituționalitate”, susține Emil Boc. Declarațiile acestuia vin in contextul in care președintele Klaus Iohannis…

- Ziua de miercuri vine cu schimbari in ceea ce ii privește pe parlamentari. Klaus Iohannis a promulgat astazi legea conform careia sunt eliminate pensiile speciale ale parlamentarilor. Un fapt foarte discutat și controversat in ultima perioada.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 februarie a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor”, anunța Administrația Prezidențiala. Actul normativ va intra in vigoare dupa publicarea in Monitorul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 24 februarie, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor. Este vorba despre legea prin care au fost eliminare pensiile speciale ale parlamentarilor. Stire in…

- Dupa ce pe 17 februarie plenul Parlamentului a adoptat abrogarea pensiilor speciale ale senatorilor si deputatilor, avocatul Poporului, Renate Weber, nu a facut contestație la Curtea Constituționala, drept urmare legea va merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.„Nu am sesizat Curtea Constituționala.…

- PSD transmite ca partidele de guvernare dau dovada de ipocrizie cand vorbesc despre eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, avand in vedere ca in proiectul de Buget pe 2021 intocmit de Guvern sunt prinse si sumele necesare pentru plata acestor pensii. Senatorul Radu Oprea solicita Guvernului…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marți, ca se doreste o abordare "rationala" în cazul pensiilor speciale, iar în saptamânile urmatoare Coalitia majoritara doreste convocarea unei sedinte comune ale celor doua Camere având ca obiectiv eliminarea pensiilor speciale…