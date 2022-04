Stiri pe aceeasi tema

- Satelitul Farului Constanta a deschis scorul, dar gazdele au egalat dupa opt minute. Reprezentantele judetului Constanta in seria a treia a Ligii a 3 a de fotbal au sustinut, astazi, meciurile din etapa a doua a turneelor play off play out.In play off, Farul Constanta II a jucat in deplasare cu Agricola…

- Dennis Man (23 de ani) nu a traversat o perioada tocmai buna la Parma, dar odata cu venirea tehnicianului Giuseppe Iachini internaționalul roman a renascut, avand evoluții din ce in ce mai bune in Serie B. In lipsa lui Gianluigi Buffon și Franco Vazquez, Man a purtat banderola de capitan a Parmei in…

- Dennis Man (22 de ani), mijlocașul celor de la Parma, a fost integralist in victoria echipe sale, 1-0 in fața celor de la Vicenza in etapa #30 din Serie B. In absența lui Gianluigi Buffon și Franco Vazquez, Man a fost ales de antrenorul Giuseppe Iachini sa poarte banderola de capitan la Parma. ...

- Antrenorul echipei FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat, astazi, intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Universitatea Craiova, ca isi doreste ca formatia sa sa nu faca doar act de prezenta in play-off-ul Ligii 1. „Dupa calificarea in play-off vine foarte repede si primul meci. Ne-a…

- Atacantul roman Dennis Man a marcat un gol pentru Parma, care a invins-o pe Pordenone Calcio cu scorul de 4-1, sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a ligii secunde italiene de fotbal - Serie B. Oaspetii au deschis scorul prin Giuseppe Di Serio (12), dar Parma a egalat prin…

- Portarul Gianluigi Buffon nu se oprește din a scrie istorie în fotbalul mondial, ajungând la incredibila cifra de 500 de partide fara gol primit.Meciul cu numarul 500 fara gol primit a venit pentru Buffon în remiza echipei sale Parma, scor 0-0, contra lui Benevento. Parma evolueaza…

- Gianluigi Buffon (44 de ani) a stabilit un nou record, dupa ce a inchis poarta pentru Parma in deplasarea cu Benevento, scor 0-0, meci care a contat pentru etapa cu numarul 21 din Serie B Legendarul portar italian, deși ajuns la 44 de ani, continua sa apere la un nivel foarte bun și sa stabileasca noi…

- Formatia calaraseana a deschis scorul, de timpuriu, insa "marinariildquo; au revenit pe tabela. Echipa de fotbal Farul Constanta II, componenta a seriei a treia a Ligii a 3 a, a demarat astazi seria partidelor de verificare din aceasta iarna.Formatia pregatita de Sorin Radoi si Stere Banoti a evoluat…