Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Mai ramane, ca pana la inceputul noului an scolar, sa fie dotata cu mobilier si dotari IT! Nerabdatori sa se intoarca la scoala lor sunt, in egala masura, atat elevii, cat si profesorii care in perioada lucrarilor de reabilitare a fostei „Gen2“ au fost nevoiti sa frecventeze „Jolly-Joker“-ul…

- Școala Gimnaziala „Alexandru Vlahuța” din Gugești a fost gazda unei mobilitați ERASMUS+, desfașurata in Romania, parte a proiectului de schimb interșcolar ERASMUS+KA229 HAND IN HAND TO CREATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN YOUNG ADULTS , NR. 2020-1-UK01-KA229-078814_4. La activitați au fost implicate 70 de…

- Primarul comunei Soveja, Ionuț Filimon, a anunțat ca a continuat acțiunea de ecologizare a localitații cu sprijinul colegilor din cadrul primariei, reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Vrancea, cadre didactice de la Școala Gimnaziala „Simion Mehedinți” Soveja și personal al Ocolului…

- Primaria Soveja a demarat o acțiune de ecologizare la nivelul localitații, la care au participat angajați ai primariei, cadre didactice de la Școala Gimnaziala „Simion Mehedinți”. S-a acționat in mai multe zone, cum ar fi Stațiune, Punga și zona centru, urmand ca in perioada urmatoare sa fie desfașurate…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, spera ca sala de sport de la Școala Gimnaziala nr. 10 din Burdujeni sa fie gata pana la debutul viitorului an de invațamant. El a declarat ca lucrarile merg foarte bine. Primarul a menționat ca deja s-a turnat prima placa de beton și a adaugat ca se lucreaza la partea de…

- In perioada 27 februarie -3 martie 2023, in localitatea Hanu Conachi din comuna Fundeni, județul Galați, a avut loc concursul de șah rapid pentru elevi „Școala altfel” Hanu Conachi, organizatori fiind CSM Focșani 2007 și Școala Gimnaziala „Sfinții Trei Ierarhi” din aceasta localitate. La acest concurs…

- Autoritațile din Targu Jiu anunța un nou termen pentru deschiderea bazinului de inot, acoperit, din oraș. Este vorba de finalul lunii martie, inceputul lunii aprilie, cel tarziu. Bazinul de inot de la Targu Jiu a fost finalizat in luna septembrie 2022. A costat 2 milioane de euro și este construit cu…