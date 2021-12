Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile in luna ianuarie se vor plati la noile valori majorate, iar taloanele se tiparesc cu aceste cuantumuri, a transmis, vineri, ministrul Muncii, Marius Budai. Taloanele de pensie aferente lunii ianuarie se tiparesc si acestea contin majorarea pensiei minime, a punctului de pensie, dar si ajutorul…

- Reprezentanții industriei ospitalitații, sprijiniți de autoritațile locale, s-au intalnit, astazi, la Ramada Plaza Craiova, cu Florin Spataru, ministrul Economiei, Marius Budai, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale și cu un reprezentant al Ministerului Sanatații. In cadrul intalnirii, reprezentanții…

- Decizie istorica: Persoanele cu membre amputate NU vor mai fi obligate sa se prezinte la comisie pentru prelungirea certificatului de handicap Decizie istorica: Persoanele cu membre amputate NU vor mai fi obligate sa se prezinte la comisie pentru prelungirea certificatului de handicap Persoanele cu…

- Persoanele cu dizabilitati fizice care au o singura amputatie nu vor mai fi obligate sa se prezinte constant la comisia de specialitate pentru prelungirea certificatului de handicap, dupa ce un ordin de ministru va fi emis in scurt timp, a declarat, vineri, ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale,…

- „In mandatul trecut am dat un ordin de ministru, in colaborare cu specialistii in domeniu, astfel incat persoanele cu dubla amputatie sa nu mai fie nevoite sa mai faca acel drum chinuitor si acea prezentare la comisiile pentru incadrare in grad de handicap. Vreau sa continuu ceea ce am lasat atunci…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc, astazi, in sedinta comuna pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Nicolae Ciuca.Sedinta plenului reunit al Parlamentului incepe la ora 10:00.Premierul desemnat Nicolae Ciuca va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului.…