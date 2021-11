Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Spitalul Județean de Urgența Brașov a fost reținut de procurori, dupa ce a fost prins in timp ce primea 8.ooo de lei șpaga pentru o operație, de la rudele unei paciente. Doctorul este acuzat de luare de mita, iar astazi va ajunge in fața magistraților cu propunere de arestare preventiva.

- O noua tulpina romaneasca și-a facut apariția, dupa ce au constatat forme tot mai agresive ale bolii in ultimele saptamani.”Da, din nefericire am observat o modificare in simptomatologia pacienților COVID care sunt infectați cu varianta Delta. In momentul de fața pacienții se prezinta in triaj… cu forme…

- Dan Negru este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune. De-alungul anilor a most moderatorul mai multor emisiuni TV și de radio, devenind un personaj indragit in lumea televiziunii. Atunci cand vine vorba despre viața personala, Dan și-a ținut departe familia de showbiz și explica de ce…

- Un chirurg kosovar a scos cu succes un telefon mobil din stomacul unui detinut, in urma unei interventii la o clinica din Pristina, relateaza AFP. Pacientul anonim, care se plangea de mai multe zile de dureri de stomac, a fost transportat saptamana trecuta la Sectia de Gastroenterologie a Centrului…

- Doctorul Ovidiu Burlacu a plecat dintre noi, fulgerator, duminica dupa-amiaza. Medicul care a salvat viețile a mii și mii de pacienți și a condus Secția de Chirurgie Toracica a Spitalului Municipal Timișoara nu mai este printre noi. „Un prieten extraordinar, un medic de excepție, un om deosebit! Dr.…

- Bucurie imensa in familia lui Adrian Nastase. Fiul sau uita de statutul de burlac! Baiatul se casatorește cu nimeni alta decat cu ‘Prințesa Constanței’. Evenimentul se anunța a fi unul impresionant. Fiul lui Adrian Nastase se casatorește cu ‘Prințesa Constanței’ Mihnea Nastase se casatorește! Fiul fostului…

- Doliu si tristete imense in comunitatea medicala. Medicul seinean Vasile Tauf a trecut la cele vesnice si intregul oras este in lacrimi. „Cu regret și tristețe mare ne desparțim de un Om și Medic minunat, care a stat de veghe toata viața lui la sanatatea noastra. Timp de mai bine de 50 de ani, dr. […]…