- Prefectul Capitalei a anunțat ca restaurantele și cinematografele s-ar putea redeschide de luni dimineața daca se menține trendul.„2,98 este rata de infectare și vom aștepta 48 de ore sa vedem daca continua trendul decendent. In maxim 48 de ore ne intrunim in Comitetul pentru Situtații de Urgența și…

- Rata de infectare din București a scazut sub 3 la mia de cazuri, de la 3,09 in ziua precedenta, astfel incat Capitala iese din zona roșie.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta va fi convocat, cel mai probabil, la 48 de ore dupa ce rata de infectare a scazut sub 3 cazuri la mia…

- Vești bune pentru bucureșteni. Se relaxeaza toate restricțiile din Capitala. Restaurantele se deschid in interior, iar salile de spectacole vor putea primii invitați. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat deciziile luate de autoritați dupa ședința Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a transmis ca, probabil, dupa 24 sau 48 de ore de la scaderea incidentei sub 3 la mia de locuitori va fi convocat Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta pentru a decide daca se impun noi masuri de relaxare a restrictiilor. El se asteapta ca saptamana…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat ca va avea miercuri, 7 martie, o intrevedere online cu reprezentanti ai marilor lanturi de magazine si ai comerciantilor mici si mijlocii privind masuri pentru reducerea aglomeratiei, in contextul pandemiei de COVID-19.„Vom avea de la ei propuneri, le-am cerut…

- Dupa ce a participat duminica noaptea la protestele impotriva restricțiilor impuse in București, din cauza pandemiei, senatoarea Diana Ivanovici Șoșoaca a lansat luni invitația la un nou protest. „Cu toții deseara in Piața Victoriei” este mesajul postat pe Facebook luni dimineața de fostul parlamentar…

- „Ne apropiem de o decizie, se discuta in toate forurile interesate. Bucureștiul este o zona foarte importanta pentru Romania și orice fel de masura este supervizata de Guvern.Daca este nevoie de masuri ferme pentru a proteja sanatatea oamenilor, exista și aceasta discuție pe masa privind carantina,…

