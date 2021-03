Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care capitala depașește rata de infectare și ajunge la peste 6 la mia de locuitor, se ia in calcul carantinarea Bucureștiului. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a explicat ca in București s-a ajuns la o rata de 6.22 la mia de locuitori, prag de la care se ia in calcul carantinarea orașului.…

- Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a precizat ca in cadrul discuției desfașurate luni la Palatul Victoria s-a incercat gasirea acelor „masuri efective” prin care sa fie evitata intrarea Bucureștiului in carantina. „Am incercat sa gasim acele masuri efective, dincolo de partea legislativa de…

- Ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu nu exclude posibilitatea ca Bucureștiul sa intre in carantina, daca rata infectarilor cu Covid-19 trece de șase la mie. „Nu putem exclude acest lucru si dupa 6 la mie si senzatia mea este ca vom ajunge acolo in cateva zile, nicio masura nu poate fi eliminata inca…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) se reuneste duminica in sedinta pentru prelungirea masurilor care sunt in vigoare pentru stoparea raspandirii COVID-19. Reuniunea, care va avea loc la Prefectura Capitalei, este programata sa inceapa la ora 12,00. Duminica va fi o sedinta…

- Suplimentarea paturilor de pe sectiile de terapie intensiva#Covid Autoritațile dau asigurari ca se fac toate eforturile pentru creșterea capacitații de îngrijire a cazurilor grave de COVID-19, iar în scurt timp se va face o noua actualizare a numarului de locuri la ATI. Si la acest…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare. „Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care…

- Noul prefect al Capitalei, Alin Stoica, spune ca daca numarul de imbolnavirilor cu coronavirus se menține ridicat și in a doua parte a saptamanii viitoare va fi organizata o ședința in care se vor discuta masuri pentru anticiparea carantinei. Prefectul Capitalei a admis faptul ca secțiile ATI din spitalele…

- Primarul Capitalei a declarat, joi, pentru RFI , ca scaderea ratei de infectare din București sub 3 la mie este probata „statistic” și ca o decizie privind eventuala relaxare a restricțiilor va fi dezbatuta in comitetul municipal. Nicușor Dan a anunțat și ca se va vaccina anti-COVID-19 cand ii va veni…