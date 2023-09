Bucureștiul găzduiește Europe Youth Top 10 la tenis de masă Cei mai buni jucatori de tenis de masa din Europa, categoriile de varsta sub 15 și sub 19 ani, participa, in perioada 29 septembrie-1 octombrie, la turneul "Heidelberg Materials Europe Youth Top 10", competiție ce va avea loc la sala Polivalenta din București. Potrivit Federației Romane de specialitate, țaraa noastra va fi reprezentata de 10 […] Articolul Bucureștiul gazduiește Europe Youth Top 10... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

