Bucureștiul este plin de criminali? Zeci de crime nu au pot fi soluționate Sute de criminali sunt in libertate in Romania, cateva zeci, doar aici in Capitala, arata o statistica obținuta in exclusivitate de Antena 3. Mai exact, sunt 556 de cazuri de omor cu autor necunoscut, iar in perioada pandemiei, numarul crimelor a crescut ingrijorator. Sunt peste 556 de cazuri de omor cu autor necunoscut la nivel național, dintre care 30 sunt doar in Capitala. Daca la inceputul anului trecut pe masa anchetatorilor din intreaga tara existau 1.844 de cauze de omor la nivel national. In timpul anului 2020 au aparut alte 2.166 cauze de omor la nivel national. Asta inseamna un numar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac (81 de ani) iși va da demisia din funcția de președinte al Federației Romane de Tenis, post pe care il ocupa din iunie 2020. Conducerea Federatiei Romane de Tenis, cu Ion Țiriac in frunte, a fost recunoscuta in instanta in iunie 2020, la un an de la hotararea Adunarii Generale de Alegeri…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat duminica, la Antena 3, ca in Romania se vor vedea efectele abia dupa ce vor fi vaccinate anti-COVID macar 2-3 milioane de persoane. Citește și: Sondaj CURS: Cum stau partidele in intenția de vot din Capitala „Cand vom ajunge la 2-3 milioane vaccinati…

- Protestatarii s-au strans sambata seara in fața Ministerului Sanatații, unde au cerut demisia ministrului Vlad Voiculescu, a lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dupa incendiul de vineri de la „Matei Balș”.Oamenii spun ca este o atmosfera de dezbinare și sunt nemulțumiți…

- La Institul Matei Balș din Capitala a fost depistat al 5-lea caz de persoana infectata cu tulpina britanica a coronavirusului, potrivit Antena 3. Este vorba despre un barbat de 70 de ani din Constanța, potrivit sursei citate. Un alt caz de infecție cu tulpina din Marea Britanie a fost…

- ”RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a inregistrat anul trecut comisioane in valoare de peste 5,5 milioane de euro, in crestere cu aproximativ 20% fata de anul precedent. Totodata, compania a intermediat peste 5.000 de tranzactii…

- Potrivit Realitatea PLUS, se pare ca și Institutul Matei Balș din Capitala ar fi cerut ca dozele de vaccin neutilizate sa fie redistribuite catre populație."Cine vrea sa se vaccineze... Ne raman doze si decat sa le arunc mai bine le fac la cine vrea sa se vaccineze. Asta e rationamentul pentru ca el,…

- „Eforturile bucureștenilor și ale autoritațile sanitare dau rezultate in combaterea COVID-19. Avem toate șansele sa menținem acest ritm descrescator al numarului de imbolnaviri in Capitala daca respectam in continuare regulile de protecție. Sa fim atenți și solidari in continuare, fiindca nu e departe…

- Din cei 9389 MW inregistrați la nivel națioanl, Bucureștiul a consumat 1.400 MW, in condițiile in care in numeroase cartiere din Capitala nu este caldura in sistem centralizat.De asemenea, valoarea inregistrata marti la nivel national depaseste consumul maxim instantaneu din decembrie 2019, respectiv…