Bucureștiul este accesibil pentru expați. De cți bani are nevoie un orășean pentru un trai decent







Ce spun datele INS despre consumul populației

Cheltuielile totale ale gospodariilor au fost, în anul 2017, în medie, de 2874,1 lei lunar pe

gospodarie si de 1093,9 lei pe persoana si au reprezentat 84,7% din veniturile totale, în scadere

cu un punct procentual fata de anul 2016.









Principala destinatie a cheltuielilor gospodariilor, respectiv consumul, reprezinta 71% din cheltuielile totale, în medie.



Conform INS, acestea au reprezentat 2.039 lei lunar pe o gospodarie, iar cele banesti pentru cumpararea de produse alimentare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

