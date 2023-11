Stiri pe aceeasi tema

- Cooperarea energetica cu Uniunea Europeana s-a deteriorat sau a devenit inutila din cauza dificultaților economice cu care se confrunta statele membre, a afirmat duminica fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev.

- Eni SpA a semnat un acord pe 27 de ani cu QatarEnergy pentru a achizitiona gaze naturale lichefiate (GNL), marcand al treilea contract important din aceasta luna al Qatarului cu o firma europeana, transmite Bloomberg. Incepand din 2026, societatea mixta dintre QatarEnergy si Eni va livra anual 1,5 miliarde…

- Cel mai important eveniment de alergare din Romania,Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON ajuns la ediția a 16-a, va avea loc in perioada 14-15 octombrie. Sambata, 14 octombrie vor avea loc cursele necompetitive, cu starturile de la 08.50 pentru fotolii rulante, urmand ca la ora 09.00 sa ia startul alergatorii…

- Pretul pentru gazele naturale rusesti livrate Chinei prin conducta ar urma sa scada treptat in urmatorii ani si va fi la aproximativ jumatate din cel cerut de Moscova pentru gazele livrate Europei, potrivit unui document al Guvernului rus, consultat vineri de Reuters. De asemenea, exporturile de petrol…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken a discutat, vineri, 8 septembrie, cu ministrul roman de externe, Luminița Odobescu despre investigația Romaniei cu privire la resturile de drona gasite in Romania, in apropiere de granița cu Ucraina, transmite Mediafax, care citeaza un comunicat MAE.Cei doi…

- Prognoza pentru raspandirea și intensitatea polenului de ambrozie in CapitalaBucureștenii pot afla prognoza pentru raspandirea și intensitatea polenului de ambrozie, in cadrul unui proiect. Romania se numara printre țarile din Europa unde ambrozia se extinde necontrolat, informeaza Mediafax.…

- Lilium Life Institute organizeaza, in parteneriat cu editura Didactica Publishing House și cu Fundația Inima pentru Inima, in data de 8 septembrie 2023, incepand cu ora 10:00, prima ediție a Conferinței internaționale "Experiențele Vindecarii" la Opera Naționala din București. Evenimentul se adreseaza…

- Conform noilor modificari legislative in domeniul energiei regenerabile in Romania, un eveniment important in acest sens il reprezinta promulgarea legii privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei și transporturilor in Romania. Scopul…