Stiri pe aceeasi tema

- Romania cere Ambasadei Rusiei la București sa iși reduca personalul efectiv aflat in Romania cu 40 de persoane – adica cu 11 diplomați și cu 29 de persoane aparținand personalului tehnico-administrativ. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, din dispozitia ministrului Afacerilor Externe, Bogdan…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti a fost informat cu privire la decizia autoritatilor romane de a reduce personalul diplomatic si tehnico-administrativ al Federatiei Ruse in Romania prin…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, din dispoziția ministrului Afacerilor externe Bogdan Aurescu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost informat astazi, in cadrul unei intrevederi cu secretarul de stat pentru afaceri strategice, asupra deciziei autoritaților romane

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Bucuresti, Valeri Kuzmin, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa ca autoritatile romane nu sunt atat de dure in relatiile cu Rusia ca alte state membre NATO si, din punctul de vedere al Moscovei, ramane o usa intredeschisa pentru relatii in viitor, informeaza News.ro.Intrebat…

- In total, 39 de romani au fost salvați din Sudan dupa razboiul declanșat in urma cu doua saptamani și a mai ramas unul singur, care nu dorește evacuarea, a informat Ministerul Afacerilor Externe, sambata, 29 aprilie.Alte 14 persoane, 11 cetațeni romani și 3 membri de familie ai acestora, au parasit…

- Ministerul Afacerilor Externe marcheaza Ziua NATO in Romania, respectiv 74 de ani de la infiintarea NATO, la 4 aprilie 1949. Ziua NATO va fi marcata in mod simbolic prin iluminarea in culoarea albastra a sediului central al MAE duminica, intre orele 20:00 si 21:00, arata MAE, intr-un comunicat de presa.”Aniversam,…

- Scandalul Bastroe a fost mușamalizat incet dar sigur de catre autoritațile romane, fapt pentru care Ucraina iși vede mai departe de propriile interese in timp ce Romania „se face ca lucreaza”. Dar, un comunicat transmis ieri de catre Ministerul Afacerilor Externe condus de Bogdan Aurescu evidențiaza…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, are o prima reacție dupa declarațiile purtatorului de cuvant al MAE rus.Context: Deranjata de o declaratie a ministrului roman de externe Bogdan Aurescu, care a spus, luni, la Bruxelles, ca asa-numita limba moldoveneasca nu exista, ci este un construct artificial…