Stiri pe aceeasi tema

- "Traim intr-un oras in ruina. Exista riscul sa ne pierdem viata in acest oras. Starea patrimoniului construit este dramatica", avertizeaza reprezentantii ARCEN, dupa inventarierea a 25 de zone protejate in cadrul proiectului Catalog Bucuresti. "In lista oficiala a imobilelelor expertizate…

- Bucurestiul are aproape 4.000 in pericol de prabusire in cazul unui seism mare, și nu doar 1.600 de imobile cu risc seismic I asa cum reiese din Lista imobilelor expertizate a Primariei Capitalei, a aratat o analiza efectuata de ARCEN.

- Autor: Stelian ȚURLEA Englezoaica Anna Bell locuiește in sudul Franței, scrie sub pseudonim ficțiune pentru adulți, iar romanul de fața este, potrivit declarațiilor dintr-o suita de interviuri, o carte aparuta dintr-o experiența proprie. Cel mai direct – e o carte excelenta de vacanța, pentru tineri…

- Camera Deputaților a adoptat joi un proiect de lege privind reducerea riscului seismic pentru cladirile care prezinta pericol de prabusire, votul fiind aproape unanim - a existat o singura abținere. Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a afirmat, dupa vot, ca legea reprezinta "un mare pas inainte" pentru protejarea…

- Romania nu este prezenta pe lista de distributie a porumbului congelat contaminat cu Listeria Monocytogenes, produs in Ungaria, arata un comunicat transmis joi de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - ANSVSA.

- Lacul Turkana din Kenya, cel mai mare lac din lume aflat intr-o zona desertica si care este considerat unul dintre "leaganele omenirii", a fost plasat joi de UNESCO pe lista patrimoniului in pericol, intrucat este amenintat de un baraj hidroelectric si de proiecte de irigatii demarate de autoritatile…

- Banca Mondiala (BM) vrea sa implementeze in Romania un proiect in valoare de 465 milioane de dolari pentru ajutor in caz de dezastre, in conditiile in care Bucurestiul este capitala din Uniunea Europeana cu ce...

- Bucurestiul devine, de la an la an, o problema sociala serioasa, in care desi spatiul de locuinte creste, calitatea locuirii scade. Ordinul Arhitectilor din Romania (OAR), filiala Bucuresti, a lansat Raportul pentru Bucuresti 2018, un document in care sunt evaluate principalele provocari cu care se…