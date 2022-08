Stiri pe aceeasi tema

- Turneul de tenis Tiriac Fundation Trophy va fi oganizat de Fundatia Tiriac in perioada 10-18 septembrie, in Bucuresti. Acesta se va derula la Centrul National de Tenis (Bulevardul Pierre de Coubertin, numarul 11, Bucuresti), in aer liber, pe zgura, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- OȚELU ROȘU – La sfarșitul lunii mai, sportivii de la ACS Complex Gym Oțelu Roșu au finalizat cu succes doua competiții importante: Campionatul Național Kempo K1 de la Bucuresti și Campionatul Național Unificat de la Ploiești. Acum, antrenorul Adrian Lungu și kickboxerii de la Oțelu Roșu se pregatesc…

- Municipiul Ploiesti va gazdui la finalul saptamanii una dintre cele mai importante competitii de sporturi de contact. Federatia Romana de Freestyle Kickboxing in colaborare cu Primaria Municipiului Ploiesti va organiza la Sala Sporturilor Olimpia Campionatul Unificat de Kickboxing. Competitia se va…

- Brașovul va gazdui, intre 30 mai și 5 iunie, cel mai important turneu de tenis din istorie. Prima ediție a World Tennis Tour Brașov Open 2022 este destinata fetelor, concursul fiind inclus in calendarul ITF. Este al doilea ca anvergura din Romania. Premiile au o valoare totala de 60.000 de dolari. La…

- Șahistul roman Bogdan Deac a obținut prima lui victorie in runda a treia a turneului Grand Chess Tour. Runda s-a incheiat cu prima victorie din aceasta etapa a lui Bogdan Deac, in fața reprezentantului Ungariei, Richard Rapport. Partida dintre Bogdan Deac și Richard Rapport s-a disputat sambata, 7 mai…