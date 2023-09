Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a lovit, marți, gardul proiector al liniei de tramvai, iar panourile s-au inclinat spre calea de rulare, spargand geamurile uneia dintre ușile tramvaiului din linia 41, pe Șoseaua Virtuții, dupa stația Pod Ciurel.Potrivit STB, accidentul a avut loc in jurul orei 6.10, pe Șoseaua Virtuții, dupa…

- Un accident a avut loc marți dimineața in București, pe una dintre cele mai aglomerate rute de transport in comun. Geamurile ușilor unui tramvai plin cu calatori de pe linia 41 s-au spart dupa ce o mașina a atins gardul care delimiteaza șinele și l-a impins catre calea de rulare a tramvaiului.

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs luni, in judetul Constanta, intre un microbuz si o masina, pe DN 39, la interesectia cu statiunea Neptun, potrivit news.ro.UPDATE - ISU Dobrogea a mentionat ca sase persoane au fost ranite in accident, acestea fiind constiente. Cinci dintre…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident intre o mașina, un camion și un autocar pe DN 7, in Caineni, județul Valcea.Pompierii valceni au fost solicitați la un accident rutier, in localitatea Caineni, sat Raul Vadului, produs intre un TIR, o mașina și un autocar, conform mediafax.…

- Doi tineri au murit sambata dimineața dupa ce un autovehicul a spulberat un grup de 8 pietoni in localitatea constanțeana 2 Mai in circumstanțe care urmeaza sa fie lamurite de Poliția Rutiera.

- Trei persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident in care au fost implicate patru mașini, pe DN 10, in Cislau, județul Buzau.Potrivit Poliției Buzau, din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre patru autovehicule ce se de plasau pe direcția Brașov catre…

O parte dintre pompierii romani care intervin pentru stingerea incendiilor din Grecia si-au incheiat misiunea - Ei predau stafeta colegilor din Franta / Aproape…

- O fetita de opt ani a fost ucisa si alte 16 persoane au fost ranite, intre care unele grav, dupa ce o masina a intrat in plin in curtea scoli primare din Wimbledon, in sud-vestul Londrei.