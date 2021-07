București: Copil rănit de tencuiala căzută de pe un bloc Un incident grav a avut loc joi in Capitala. Un copil de 11 ani a fost ranit dupa ce o bucata din tencuiala unui bloc a cazut peste el. Incidentul a avut loc pe Șoseaua Alexandriei, in Sectorul 5. Martorii spun ca tencuiala s-a desprins de la un balcon aflat la etajul 6. La fața locului a ajuns o ambulanța, pentru a-i oferi ajutor baiatului, și o echipa de pompieri care a folost o autoscara pentru a securiza locul din care a cazut tencuiala, astfel incat sa fie evitat un incident similar. Blocul, vechi de peste 40 de ani, era pe lista de așteptare pentru reabilitarea termica inca din 2018, dar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

