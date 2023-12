Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a explodat in trafic, generand panica printre persoanele aflate in acea zona. Șoferul a observat flacari de la motor și a apucat sa iasa din vehicul. La scurt timp dupa ce șoferul a ieșit, vehiculul a explodat. La locul exploziei au ajuns in scurt timp și pompierii cu doua autospeciale cu apa…

- Eveniment Batrana, pacalita de escroci / Le-a dat aproape 46.000 lei pentru “operația” fiicei sale noiembrie 24, 2023 10:37 Miercuri, 22 noiembrie 2023, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 14 Poliție au pus in executare doua mandate de percheziție…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a murit in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce a cazut de la etaj dintr-un bloc situat in Sectorul 6 al Capitalei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 25 Poliție au fost sesizați, joi, 9 noiembrie, in jurul orei 00:25,…

- Un tobogan gonflabil instalat in Sectorul 5 s-a rasturnat, sambata dupa-amiaza, din cauza vantului, patru copii cu varste intre 4 si 10 ani fiind raniti. Ei au fost transportati la spital, impreuna cu parintii lor. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a produs incidentul. ”La data…

- Patru copii, cu varste in 4 și 10 ani, au fost raniți in Piața Constituției din București, dupa ce vantul a rasturnat un tobogan la Festivalul Oktoberfest.La data de 28 octombrie 2023, in jurul orei 14.10, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 17, in…

- Un barbat a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat magistratilor cu propuneri legale, dupa ce a tras cu pusca in pisica vecinului, la o adresa din Bucuresti. „La data de 15 octombrie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 20 au fost…

- Un barbat de 40 de ani a fost injunghiat duminica, 17 septembrie, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3 al Capitalei, scrie news.ro. La scurt timp dupa producerea incidentului, politistii au reușit sa il prinda pe agresor."In jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti…

- ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 13 a fost sesizata cu privire la faptul ca, in parcarea unui supermarket din Sectorul 3, in urma unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 40 de ani, ar fi fost agresat cu un obiect…