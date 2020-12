Modelul hibrid intre lucrul de acasa și lucrul de la birou este soluția ideala pentru bucureșteni, aproape 65% preferand aceasta varianta. Situația se reflecta și in preferințele legate de locuințe, astfel ca dupa experiența ultimelor luni, cei mai mulți dintre respondenți (33%) și-ar dori sa poata adauga la locuinta lor o gradina, iar aproape 24% ar opta pentru o camera in plus cu destinația de birou. Acestea sunt principalele concluzii ale celui mai recent studiu realizat de compania de consultanța imobiliara JLL in parteneriat cu Storia.ro. Lucrul integral de acasa este o varianta ideala pentru…