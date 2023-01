Bucură-te și tu de aroma deosebită de rom, băutura amiralului Nelson! Atunci cand vine vorba de rom, toata lumea se gandește la o bautura alcoolica dulceaga, cu iz exotic, care poate fi savurata atat simplu, pe cont propiu, cat și in combinații diverse. Distilatul din trestie de zahar reprezinta soluția ideala pentru cei care simt nevoia sa ia o pauza de la ritmul trepidant al vieții și sa se relaxeze alaturi de o bautura de calitate. In cazul in care te numeri printre cei care apreciaza bauturile alcoolice nu doar pentru gustul lor, ci și pentru povestea din spatele lor, exista un sortiment de rom pe care nu trebuie sa il ratezi. Este vorba despre varianta creata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

