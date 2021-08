Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorul marsului Bucharest Pride a fost amendat sambata cu 7.000 de lei, informeaza Jandarmeria Capitalei. "Ca urmare a incalcarii cadrului legal in vigoare, prin nerespectarea numarului maxim de 500 de participanti, organizatorului marsului Bucharest Pride i-a fost aplicata o sanctiune contraventionala…

- Mii de persoane au participat sambata seara la Marsul Bucharest Pride 2021, pe traseul Calea Victoriei - Piata Universitatii. La eveniment au luat parte numerosi tineri, tinand in maini baloane si stegulete in culorile curcubeului. Participantii au fost indemnati de catre organizatori sa poarte masti,…

- In ziua de 14 august a.c., intre orele 17.00 – 20.30, se va desfasura adunarea publica „Marșul Bucharest Pride”. Programul Bucharest Pride -intre orele 17.00-18.00, adunarea participanților se va face individual pe trotuarele adiacente de pe Calea Victoriei (stanga și dreapta) catre segmentul cuprins…

- LIVE VIDEO| Marșul „Bucharest Pride”. Sute de persoane, adunate la manifestația comunitații LGBT din Capitala La aceasta ora are loc in Capitala, marșul „Bucharest Pride”, la eveniment fiind permisa participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat ca ar fi permis depasirea numarului…

- Marsul Bucharest Pride se va desfasura, sambata seara, pe Calea Victoriei din Bucuresti, pana in Piata Universitatii, la eveniment fiind permisa participarea a cel mult 500 de persoane. Jandarmeria Capitalei a negat ca ar fi permis depasirea numarului de participanti.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta seara in sectorul Buiucani din Capitala. Apelul la 112 a parvenit la ora 17:42. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia. ”Ești chior?”, i-a strigat șoferul care a filmat accidentul. Polițiștii au stabilit ca un automobil Dacia, condus de un șofer de 71 de…

- Sapte zone din centrul municipiului București vor deveni exclusiv pietonale in weekend-uri, incepand cu data de 29 mai. Proiectul „Strazi Deschise” se va desfașura pana in luna octombrie a acestui an. Proiectul asociației ARCEN „Strazi Deschise”, susținut de Primaria Capitalei, cuprinde 7 zone pietonale,…