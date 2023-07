Bubuituri asurzitoare, în tipul nopții, la Galați. Oamenii s-au speriat și au ieșit din case: "Mor de frică! Este înfiorător!" Bubuiturile s-au auzit la miezul nopții de joi spre vineri, 27/28 iulie 2023, iar locuitorii din Galați s-au speriat crezand ca este vorba despre un nou atac al rușilor in zona Reni.Rețelele de socializare s-au umplut cu mesaje in care oamenii intrebau de unde provine zgomotul puternic.„Mor de frica! Mi se zguduie și ușile! De doua saptamani tot o țin cu bubuiturile”„A fost ceva infiorator, știind ca sunt exerciții militare tot ai spaima aia sa nu se intample ceva. Locuind și aproape se aud mai tare. Mai lipseau sirenele”.„Ne spune și noua ce se aude?? Toata noaptea s-au auzit bubuiturile astea.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse mobilizeaza forțe pentru a intensifica atacurile asupra infrastructurii și a zonei de coasta a Ucrainei - potrivit Nataliei Humeniuk, reprezentant oficial al Forțelor de Aparare "Sud" din Ucraina, relateaza RBC, potrivit Rador."Inamicul acumuleaza forțe pentru a intensifica atacurile…

- In timpul nopții de joi spre vineri, in Galați, s-au auzit mai multe bubuituri puternice. Locuitorii s-au speriat, crezand ca porturile ucrainiene de langa Dunare sunt atacate. In realitate, insa, zgomotele au fost cauzate de un exercițiu militar din poligonul Smardan. Galațenii au crezut ca armata…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu, condamna ferm atacurile aeriene ale forțelor armate ruse asupra țintelor civile și, totodata, asupra infrastructurii critice din Ucraina.Citește și: Primele imagini cu depozitele bombardate de ruși pe Dunare, la doar 22 de kilometri de Galați/ Foto+Video…

- Explozie puternica langa granița Romaniei. Rușii au bombardat din nou regiunea Odessa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.Potrivit primelor informații, au fost atacate tancuri cu petrol, depozite cu arme și echipamente NATO.In…

- Galațeanul Danuț Oprea, unul dintre oamenii importanți ai Federație Moldovenești de Fotbal, a explicat pentru Libertatea cum decurge viața de zi cu zi la Chișinau, ce angoase au oamenii de acolo și ce anume nu place peste Prut, faptul ca prețurile de acolo au inceput sa rivalizeze cu Bucureștiul.Danuț…

- E. coli pe litoralul romanesc. „Oamenii ar trebui sa fie linistiti, discutam in urma cu cateva saptamani despre holera si despre riscul ca din Ucraina sa vina agentul patogen si nu s-a intamplat nimic, spuneam si atunci ca riscul este mic. Mecanismul de functionare, calitatea apelor din Romania inseamna…

- Ministerul rus al Apararii anunța ca doi colonei au fost uciși in aceeași batalie langa Bakhmut.Colonelul Viaceslav Makarov, comandantul Brigazii a 4-a de pușcași motorizați, a fost ucis in Ucraina in timpul unei batalii in apropiere de satul Krasnoie, au anunțat agențiile de presa ruse, citand un…