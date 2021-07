Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a avertizat luni ca va suspenda vizele pentru cetatenii din Belarus daca autoritatile de la Minsk nu isi schimba atitudinea fata de Lituania, relateaza EFE. Criza intre Belarus si Lituania a fost examinata in cursul unor dezbateri in cadrul comisiilor pentru libertati civile…

- Lituania a început construirea bariere de-a lungul graniței cu Belarus, a anunțat vineri purtatorul de cuvânt al ministerului Apararii citat de Reuters. El a acuzat regimul Lukașenko ca permite migranților din strainatate sa tranziteze ilegal spre spațiul Uniunii Europene. Prima…

- Criza globala de cipuri va provoca pierderi de 2.5 miliarde de dolari pentru Ford in acest an si va duce la reducerea la jumatate a productiei de vehicule in trimestrul al doilea, a transmis recent constructorul american. "In timp ce continuam sa producem vehicule noi, prioritizam finalizarea vehiculelor…

- Autoritatile bieloruse au anuntat ca au pregatit o serie de masuri pe care le pot lua ca reactie la restrictiile impuse de Uniunea Europeana dupa incidentul de la Minsk, care a implicat o cursa a companiei Ryanair, potrivit Mediafax.

- Șefii de stat și de guvern din Uniunea Europeaa s-au reunit luni seara la Bruxelles pentru Consiliul European. Agenda, și așa incarcata de pandemie, pașaportul COVID și schimbarile climatice, a fost deturnata de situația din Belarus.

- „Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat și respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii și sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive”, a afirmat el in acest videoclip in care se exprima așezat la o masa, orientat spre camera. Inregistarea video a aparut…

- Portalul opoziției din Belarus, Nexta, a anunțat ca, duminica, fondatorul și fostul redactor șef al site-ului, Roman Protasievici, a fost arestat imediat dupa aterizarea de urgența la Minsk a avionului civil ce efectua un zbor de la Atena cu destinația Vilnius, in Lituania. Avionul, un Boeing 737 al…

- Avionul de linie al Ryanair deturnat duminica dupa-masa de Belarus a decolat de la Minsk cu destinatia Lituania, a anuntat pe Twitter comisarul european al Transporturilor, Adina Valean, potrivit AFP.