Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, UE va modifica sanctiunile impuse Rusiei, prin autorizarea deblocarii unor fonduri apartinand unor mari banci rusesti, proces de care ar putea fi nevoie pentru a reduce blocajele aparute in comertul mondial cu alimente si ingrasaminte, arata un document de lucru consultat de Reuters, potrivit…

- Activistii pro-europeni organizeaza duminica un alt miting mare la Tbilisi, capitala Georgiei, pentru a cere demisia guvernului acuzat ca a esuat in a obtine statutul de candidat la UE, transmite AFP. La sfarsitul lui iunie, Uniunea Europeana nu a acordat acestei foste republici sovietice din Caucaz,…

- Bruxelles-ul și Kievul se uita la realitatea brutala ca pur și simplu nu exista nicio modalitate de a exporta recoltele masive de cereale ale Ucrainei in lume fara a deschide un coridor maritim prin Marea Neagra. Cu o criza alimentara care se profileaza și care ii va afecta cel mai tare pe cei mai saraci,…

- Dilema Ucrainei: deschide sau nu Odesa? Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti ca i-a propus omologului sau rus Vladimir Putin sa se voteze o rezolutie in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) pentru ridicarea blocadei ruse asupra portului Odesa, ceea ce ar permite exportarea cerealelor…

- Președintele Uniunii Africane, președintele senegalez Macky Sall, le-a spus marți, 31 mai, liderilor Uniunii Europene ca impiedicarea exporturilor de cereale ale Ucrainei, prin blocarea porturilor acestei țari de catre Rusia, pregatește terenul pentru un „scenariu catastrofal” de penurie generalizata…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Președintele Klaus Iohannis i-a avertizat pe liderii europeni, in cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European de la Bruxelles, asupra situației tensionate de la Marea Neagra, in contextul razboiului din Ucraina. Șeful statului a pledat, de asemenea, pentru un efort coordonat in ajutarea Republicii…

- Declarația vine in contextul in care Romania, prin portul Constanța, a inceput deja livrarea unor cantitați uriașe din cerealele ucrainene, potrivit G4Media.ro.O prima nava incarcata cu porumb provenit din Ucraina a parasit, vineri, portul romanesc Constanta de la Marea Neagra, marcand reluarea exporturilor…