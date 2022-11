Bruce Dickinson – The Music of Jon Lord si a Deep Purple la Sala Palatului

Stiri pe aceeasi tema

- Al Bano și Romina Power au imparțit scena de la Sala Palatului și au facut un adevarat spectacol in ciuda scandalului despre care se spune ca fi intre cei doi. Cei doi artiști vor avea concert maine și in Cluj-Napoca. Aflat in Romania, italianul a povestit și despre momentele dramatice prin care a trecut,…

- Concertul „CRACIUN VIENEZ” cel mai reprezentativ eveniment muzical al sarbatorilor de iarna, susținut de faimoasa orchestra Johann Strauss Ensemble, va avea loc și anul acesta pe data de 22 decembrie, la Sala Palatului din București, de la ora 20:00. Cu o tradiție de peste 16 ani pe scenele din Romania, …

- Doru Octavian Dumitru s-a repatriat. Dupa 25 de ani de facut naveta intre Toronto, Canada- unde s-a stabilit cu familia sa- și București, artistul, ale carui glume se auzeau in toate piețele in anii ’90 și care au fost vandute prin milioane de casete audio, și-a propus sa amuze lumea. Nu oriunde,…

- Doru Octavian Dumitru s-a repatriat. Dupa 25 de ani de facut naveta intre Toronto, Canada- unde s-a stabilit cu familia sa- și București, artistul, ale carui glume se auzeau in toate piețele in anii ’90 și care au fost vandute prin milioane de casete audio, și-a propus sa amuze lumea. Nu oriunde,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si prim-ministrul Nicolae Ciuca se afla de ieri pana maine in Japonia, pentru a participa la funeraliile de stat organizate in onoarea fostului premier nipon Shinzo Abe, potrivit Agerpres. Ciolacu si Ciuca au prevazute intalniri cu reprezentanti ai Dietei…

- Romania gazduiește, in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, cea de a 21-a ediție a Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, eveniment de importanța majora pentru sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C) la nivel mondial. Conferința, la care…

- Peste 3.000 de lideri si delegatii din 193 de tari se vor reuni la Bucuresti, in perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022, pentru a stabili directia globala a transformarii digitale si pentru a alege viitoarea conducere a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (ITU) – agentie a Organizatiei Natiunilor…

- Celebrul violonist DAVID GARRETT celebreaza viața in cadrul noului sau turneu, „ALIVE”, printr-o serie impresionanta de concerte susținute pe toate continentele. In primele zile ale lunii septembrie, DAVID GARRETT le va oferi fanilor din Romania posibilitatea de se bucura de aceasta experiența concertistica…