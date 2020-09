Britney Spears vrea să fie făcută publică lupta pentru tutela ei Britney Spears iși dorește sa iasa de sub tutela tatalui ei și ar vrea sa se bucure de suportul fanilor sai in aceasta lupta. Avocatul acesteia a cerut sa se redeschida cazul și sa fie facut public. Timp de 12 ani, James Spears a fost tutorele legal al fiicei sale dupa ce aceasta s-ar fi confruntat cu probleme de sanatate mintala. Insa, in 2019, dupa ce s-a imbolnavit, el a renuntat temporar la acest rol, iar cantareața iși dorește acum sa nu mai fie repusa sub tutela lui. Citește online gratuit numarul de septembrie al revistei Unica Avocatul Samuel D. Ingham III a depus o solicitare la Curtea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

