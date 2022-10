Mii de protestatari au marșaluit prin centrul Londrei, sambata, cerand ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana, estimand ca Brexit-ul a fost o catastrofa. O mare de oameni a mers din Park Lane pana in Parliament Square. Unii au calatorit ore intregi din diverse regiuni ale țarii pentru a participa la acest miting. In […] The post Britanicii nu mai vor Brexit, proteste masive la Londra. „Pentru facturi mai mici, reintram in UE” - VIDEO first appeared on Ziarul National .