Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului „Sfantul Sava” din Pantelimon, Alina Ion, considera ca medicii romani care vor sa profeseze in strainatate ar trebui sa primeasca certificatul doar dupa ce achita statului roman cheltuielile cu școlarizarea pe durata rezidențiatului.„Sute de milioane de euro cheltuiește statul…

- Doua portrete pictate de Rembrandt van Rijn, ascunse timp de 200 de ani intr-o colectie privata, au fost vandute, joi, la licitatie la Londra, pentru peste 13 milioane de euro, informeaza News.ro.Christie's spera la o suma cuprinsa intre 5 si 8 milioane de lire sterline (5,8 si 9,3 milioane de euro)…

- Guvernul britanic a purtat discutii de urgenta cu privire la soarta celui mai mare furnizor de apa al tarii, Thames Water, si a spus ca este pregatit pentru orice rezultat, inclusiv pentru preluarea temporara a acestuia de catre stat, deoarece compania cedeaza din cauza datoriilor uriase, transmite…

- Tinerii romani pleaca in valuri sa studieze in strainatate, la universitați de prestigiu din Europa și SUA. Exodul ”creierilor” continua pentru ca, dupa finalizarea studiilor, tinerii nu simt ca au perspective prea bune de a reuși in Romani.Un tanar admis la facultate trebuie achitate taxele de…

- Autoritațile de la București au restanțe mari din anii '90. Ma refer aici mai ales la modul de a gandi al unor oameni care conduc blocați fiind in sindromul șefiei și al bogației. Oameni care arunca zilnic vorbe impachetate frumos. Din acest motiv, la fiecare 5 minute, un roman iși depune CV-ul ca sa…

- Incendiile de vegetație din Canada: Milioane de oameni, sfatuiți sa poarte masca din cauza fumului. Milioane de persoane din America de Nord au fost sfatuite sa poarte maști in aer liber din cauza nivelului scazut al calitații aerului provocat de incendiile intense din Canada. CITESTE SI Vacanțele…

- Zeci de mii de indieni de peste mari l-au aplaudat, in semn de sprijin acordat, pe premierul indian, Narendra Modi, la un miting in cea mai mare arena sportiva din Sydney, marți (23 mai), o manifestare rara pentru un lider strain din Australia, potrivit Reuters. Modi, care viziteaza Australia pentru…

- Ed Sheeran, Adele si Harry Styles se numara printre cei mai bogati britanici cu varsta sub 35 de ani, potrivit listei cu cei mai bogati oameni din tara intocmita de Sunday Times. Toti cei trei muzicieni au o avere estimata la peste 150 de milioane de lire sterline, dar totusi nu sunt suficient de bogati…