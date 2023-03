Stiri pe aceeasi tema

- Trei șantiere sunt deschise in momentul de fața la Spitalul Județean de Urgența Targoviște, pe toate trei lucrarile fiind efectuate intr-un ritm susținut. Programul ”Sanatate pentru Dambovița”, al președintelui Consiliului Județean Dambovița, Corneliu Ștefan, prinde contur. Șeful administrației județene…

- Prezentat de conducerea Consiliului Judetean ca fiind unul dintre cele mai mari din ultimii ani, bugetul judetului Iasi este de fapt pus la grea incercare. Investitiile care se vor face anul acesta sunt minime pentru ca o mare parte din bani vor merge catre salariile angajatilor din Sanatate si din…

- Dupa ratarea obtinerii finantarii prin PNRR pentru Institutul Regional de Medicina Cardiovasculara, alte opt spitale din judet obtin punctaje prea mici si nu sunt acceptate in programul de investitii pentru modernizarea si dotarea ambulatoriilor. Patru spitale sunt ale CJ, unul al Primariei Iasi, pe…

- Bia Khalifa a ajuns pe masa de operație, in prag de sarbatori. Blondina a fost nevoita sa faca de uregența o intervenție, asta dupa ce in luna noiembrie a suferit o fractura la nivelul nasului. Cum se simte acum Bia Khalifa, dupa ce medicii din Turcia au operat-o.

- Connect-R a muncit extrem de mult in ultimul an, iar oboseala și-a spus cuvantul. Artistul a marturisit ca a avut probleme de sanatate și ca a ajuns la epuizare. Cantarețul marturisea la un moment dat ca timp de un an și jumatate a trait un adevarat calvar, pentru ca vomita zilnic și credea ca sufera…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca luni seara inca nu aveau curent electric 9 milioane de persoane din țara din cauza loviturilor rusești asupra instalațiilor energetice. „Bineințeles, deficitul ramane. Penele de curent continua. Pana in aceasta seara, aproximativ noua milioane…

- Anglia a raportat 94 de decese, printre care si 21 de copii, cauzate de scarlatina si de infectii invazive cu streptococul A inregistrate in acest sezon, a anuntat joi Agentia pentru Securitate Sanitara din Marea Britanie (UKHSA), informeaza Reuters. Guvernul britanic a precizat saptamana trecuta ca…

- Economie In luna noiembrie, AJFP Teleorman a colectat suma de 110,81 milioane lei decembrie 9, 2022 13:29 In luna noiembrie 2022, AJFP Teleorman a colectat venituri nete la Bugetul General Consolidat in suma totala de 110,81 milioane lei, cu 11,20 milioane lei mai mult decat sumele colectare in luna…