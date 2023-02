Stiri pe aceeasi tema

- Harry Styles a castigat toate premiile la cele patru categorii la care a fost nominalizat la gala Brit Awards, care a avut loc sambata, la Londra. Muzicianul in varsta de 29 de ani a castigat premiile la categoriile "cea mai buna melodie" - pentru "As It Was", care a ramas in top 10 saptamani pe…

- Duminica, 5 februarie, a avut loc a 65-a ediție a galei Grammy Awards, la Los Angeles. A fost seara in care Beyonce a doborat recordul celui mai premiat artist din istoria galei. Harry Styles a castigat premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, in timp ce Samara Joy a fost desemnata „cel mai…

- Superstarul pop Beyonce, castigatoare a mai multor premii Grammy decat oricare alta solista din istorie, nu a castigat niciodata mult ravnitul trofeu pentru cel mai bun album al anului, iar la gala din noaptea de duminica seara are din nou sansa sa o faca, transmite Reuters. Numerosi experti din industria…

- Liga Europeana de Natatie a publicat, joi, lista cu sportivii nominalizati la premiile 2022 LEN Awards, iar printre ei se numara si trei romani: David Popovici, Constantin Popovici si Catalin Preda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sam Smith a lansat albumul “Gloria”. In urma apariției fenomenale la SNL (Saturday Night Live), artistul britanic lanseaza al patrulea album. Pentru a sarbatori albumul foarte așteptat, a impartașit videoclipul extravagant pentru „I’m Not Here To Make Friends”, track produs de Calvin Harris. Regizat…

- Kim Petras a lansat “brrr”. Produs de ILYA (Ariana Grande, Normani, Ellie Goulding), „brrr” tremura de sintetizatoare glaciale și voci clare și este despre a ști ce vrei și sa gasești pe cineva care nu este intimidat de tine, care sa se apropie și sa-ți arate cat de mișto este. Aparand la Late Night…