- Papa Francisc a transmis sambata un mesaj de Anul Nou prin care trage un semnal de alarma privind violentele comise asupra femeilor, considerand ca astfel de fapte "il insulta pe Dumnezeu", informeaza Reuters.

- "Melodiile si versurile sale sunt, insa, nemuritoare si vor rasuna intotdeauna in sufletele iubitorilor de muzica folk si nu numai. Pentru activitatea sa, Victor Socaciu a primit, din partea Ministerului Culturii, in anul 2002, Premiul de onoare pentru -Intreaga activitate in slujba cantecului romanesc-.…

- Secretarul General adjunct al NATO a anuntat intr-un mesaj pe Facebook lansarea platformei Romanian Worldwide Innovation, despre care spune ca va reuni romanii din strainatate cu cei din tara, „care au idei frumoase si care au nevoie de sprijin, de sustinere si de mentorat”.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca partidele din coalitia de guvernare vor ca România sa aiba pâna la sfârsitul anului un buget de stat si ca vor veni cu o reducere a TVA la gigacalorie pe perioada iernii, relateaza Agerpres."Încercam în acest…

- Compania Apa Brasov anunța ca ar putea creste tariful la apa potabila si canalizarea din municipiul Brasov, din cauza majorarii cheltuielilor cu 10-15%, scrie Radio Romania Brasov FM .„In contextul cresterii prețurilor la energie si gaze naturale, costul activitaților de producție, transport si distribuție…

- Scriitorul dobrogean, Ion Rosioru, s a stins din viata la varsta de 77 de ani. Anuntul decesului a fost facut de sotia scriitorului, Zenovia Rosioru, pe pagina sa de Facebook. "Cu mare tristete in suflet anunt trecerea la cele vesnice a sotului meu, Ion Rosioru. Dumnezeu sa l ierte si sa l odihneasca…

- Premierul demis a dat astazi un ultim (sper) spectacol al delirului politic”, afirma Marcel Ciolacu, pe pagina sa de Facebook, adaugand ca oamenii vor sa știe cum ieșim din catastrofa sanitara . Potrivit lui Marcel Ciolacu, reformele de dreapta „ne-au adus inainte de Revoluție! Romanii nu aveau atunci…

- Cu profund regret și durere in suflet, colectivul Liceului Teoretic "Andrei Barseanu" Tarnaveni anunța trecerea la cele veșnice a directorului instituției, profesor doctor Ioan Suciu. "Inmormantarea va avea loc sambata, 16 octombrie 2021, la ora 14.00. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! Condoleanțe familiei!",…