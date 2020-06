Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam conduce o mașina care ii poate face pe mulți barbați sa „crape” de invidie. Vedeta a decis sa iși tuneze bolidul cumparat chiar de ziua ei, iar rezultatul este unul absolut impresionant.

- Florin Zamfirescu și Catalina Mustața au divorțat in urma cu 7 ani. Cei doi au fost impreuna 20 de ani, insa abia acum, actorul scoate la iveala amanunte incredibile din fosta casnicie. Mai mult, acesta a dezvaluit pentru prima data, cand au inceput problemele.„Noi cand ne-am desparțit... Noi am avut…

- Brigitte Sfat, scandal cu fiul ei. Il acuza ca i-a furat mașina, in timp ce era drogat Dupa ce fiul ei și prietenii lui care ar fi intrat in casa ei ar fi provocat mai multe pagube și i-ar fi furat mașina in miezul nopții, Brigitte Sfat a mers la poliție pentru a obține un ordin de protecție și pentru…

- Robert Sfat, fiul in varsta de 19 ani al lui Brigitte Sfat, a decis sa vorbeasca deschis despre ce s-a intamplat in casa mamei sale, in noaptea de duminica spre luni, cand aceasta l-a reclamat la Poliție pentru ca i-ar fi furat și vandalizat mașina. Tanarul susține ca nu a consumat substanțe ilegale,…

- Brigitte Pastrama trece printr-o perioada delicata din cauza fiului sau, Robert. Dupa ce s-a spus ca a obținut un ordin de restricție impotriva soțului ei, bruneta a rupt tacerea și a declarat ca problemele sunt altele. Pentru prima oara, fosta soție a lui Ilie Nastase a scos la iveala amanunte delicate…

- Rasturnare de situatie în cazul scandalului în care este implicata Brigitte Pastrama. Bruneta ne-a declarat în exclusivitate ca fiul ei a primit în casa niste indivizi, alaturi de care a consumat substante stupefiante.

- La cateva ore dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat prelungirea cu inca 30 de zile a starii de urgența in Romania, ministrul de Interne, Marcel Vela, susține declarații de presa in care este de așteptat sa aduca precizari privind condițiile impuse de autoritați in