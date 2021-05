Parca toate ghinioanele o vizeaza pe Brigitte Sfat in ultimul timp. Dupa ce s-a desparțit din nou de Florin Pastrama, in cele mai grele momente a lasat-o și menajera de izbeliște. Bruneta a recunoscut ca singurele persoane care ii sunt alaturi indiferent de situație sunt Geo, cainele rasfațat al familiei și Sara, fiica ei. Acum, Brigitte este in cautarea unei menajere iscusite, care sa nu o dezamageasca!