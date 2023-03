Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama și-a cumparat recent o locuința in Dubai, iar acum, vrea sa se mute definitiv acolo. Florin Pastrama, soțul acesteia, o va insoți, iar cel mai probabil cei doi vor face pasul urmator in toamna acestui an. „Sper ca Florin sa se acomodeze aici și imi doresc din Septembrie sa ma mut impreuna…

- Brigitte Pastrama a facut cateva schimbari majore in viața ei, iar acum este mai fericita ca niciodata departe de Romania. Soția lui Florin Pastrama și-a anunțat prietenii virtuali ca a reușit sa obțina viza pentru Dubai.

- Bruneta a marturisit ca fix de ziua Ziua Indragostiților ea și Florin Pastrama s-au sarutat pentru prima data, acela fiind și momentul in care el i-a cucerit inima pentru totdeauna. Iata ce declarații a facut vedeta despre inceputul relației cu Florin Pastrama, dar și ce vești mai aduce din Dubai.

- Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin Pastrama, au implinit 4 ani de relație, iar ea este in culmea fericirii, pentru ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de acesta. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a povestit cum s-au cunoscut și a marturisit ca el a facut primii…

- Brigitte Pastrama a optat pentru o noua schimbare de look. Aflata in Dubai, bruneta a decis ca vrea sa faca o schimbare, așa ca a trecut pe la un celebru salon din cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite. Cum arata soția lui Florin Pastrama dupa vizita la hair stylist.

- Anca Serea a implinit astazi 42 de ani, iar soțul și cei 6 copii au surprins-o pe vedeta inca de la primele ore ale dimineții. Adrian Sina i-a transmis un mesaj de dragostei soției lui, pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini cu intreaga familie. „La mulți ani, iubita mea soție! Sunt…

- Brigitte Pastrama și soțul ei, Florin, și-au achiziționat o noua locuința in Dubai, iar cei doi iși doresc sa o amenajeze dupa bunul plac. Vedeta și soțul ei au mers la cumparaturi și au dezvaluit locul in care poți gasi mobila, dar și mii de produse la jumate de preț.