- Brigitte Pastrama a ajuns cu mașina pe platforma, la doar cateva zile dupa ce s-a intors in București. Vedeta a povestit pe rețelele personale de socializare ce a pațit și este extrem de revoltata pe strazile din Capitala. Iata ce a postat soția lui Florin Pastrama pe pagina sa de Instagram!

- In urma cu aproape jumatate de an, Brigitte Pastrama a anunțat ca actele pentru casa din Dubai s-au finalizat, drept urmare va petrece o perioada departe de soțul ei, Florin Pastrama. Acum, vedeta a revenit in Romania.Brigite Pastrama și-a indeplinit visul de a avea o casa in Dubai. Bruneta a stat acolo…

- Brigitte Pastrama și-a cumparat o casa in Dubai, iar din septembrie fiica ei se va muta in Emiratele Arabe Unite, acolo unde va și studia. Fosta soție a lui Ilie Nastase se muta definitiv din țara, pentru ca nu iși dorește ca Sara sa intre in anturaje nepotrivite, așa cum s-a intamplat cu fiul ei cel…

- Andra Volos și Robert Lele sunt mai fericiți ca oricand. Cei doi formeaza un cuplu de doar cateva luni și sunt foarte indragostiți. Vedeta i-a facut o declarație emoționanta iubitului ei, chiar in mediul online.

- Astazi se sarbatoresc Floriile, avand o insemnatate aparte pentru ca marcheaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim. Cat mai multe persoane sarbatoresc astazi ziua de nume, iar Roxana Dobre și-a surprins soțul cu un mesaj emoționant in aceasta zi speciala. Iata ce urare i-a transmis bruneta lui Florin…

- Zi speciala pentru soțul Brigittei Pastrama! Florin Pastrama iși sarbatorește ziua de naștere, iar partenerul vedetei a implinit varsta de 44 de ani. Florin Pastrama a fost sarbatorit de soția lui in Dubai, iar Brigitte Pastrama i-a facut o surpriza romantica. Iata cum l-a surprins!

- Cu toții știm ca Adriana Bahmuțeanu traiește o frumoasa poveste de dragoaste alaturi de logodnicul ei. Ce mesaj emoționant a transmis vedeta pe o rețea de socializare cu ocazia zilei de naștere a lui George Restivan.

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate persoane publice din Romania. Pentru ca este mereu sincera, vedeta a strans aprecierile oamenilor din jurul ei destul de repede. Chiar daca nu ii mai are pe cei dragi aproape, Andreea Marin iși amintește de aceștia in fiecare moment al vieții sale și…