Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama este o femeie intreprinzatoare și ambițioasa, de aici și dorințele ei marețe și planurile ingenioase de viitor. Dar oare va putea Florin, sau mai bine zis, buzunarul lui Florin, sa suporte aceste vise ale soției sale?

- Zilele trecute, Brigitte Pastrama a fost surprinsa intr-un moment șocant, in timp ce era agresata in plina strada de soțul ei. La scurt timp, au aparut zvonuri cum ca cei doi ar fi la un pas de divorț, iar acum, vedeta a facut declarații in acest sens.Invitata in cadrul emisiunii lui Catalin Maruța,…

- In 2019 s-au implinit 25 de ani de la inființarea trupei Class. Mihaela Cernea (42 de ani), una dintre solistele acesteia, este acum o femeie implinita. Are o cariera de succes și o familie frumoasa. Ce familie frumoasa are Mihaela Cernea ex-Class! Copiii ii impartașesc pasiunea pentru muzica Mihaela…

- Intr-un interviu acordat pentru VIVA, Catalin Scarlatescu a povestit trairile pe care le-a avut atunci cand a primit propunerea de a face parte din juriul unui show culinar. „Eram la mare, pe plaja, cu un coleg din clasa a V-a. Stateam cu picioarele in apa, pusesem un tomberon intre noi și jucam table.…

- Brighitte Pastrama are o relație speciala cu fiica ei mai mica, Sara, insa nu mereu totul decurge precum laptele și mierea. Din fericire, Florin intervine de fiecare data pentru a calma spiritele incinse.

- Brigitte Pastrama se poate considera o femeie implinita, mai ales cand soțul ei ii face toate poftele și se straduiește de fiecare data sa iși mulțumeasca soția. Bruneta, la randul ei, este sigura ca il poate face pe Florin sa acționeze dupa bunul ei plac.

- Arbitrul Andrei Antonia va conduce la centru meciul Gaz Metan Medias - FC Arges, programat, vineri, de la ora 18.00, in etapa a II-a a Ligii I.El va fi ajutat de asistentii Ciprian Dansa si Bogdan Gheorghe si de rezerva Iulian Dima, potrivit news.ro. Vezi și: Sindicaliștii din Poliție…

- La scurt timp dupa moartea manelistului Tavy Puștiu au ieșit la iveala detalii de-a dreptul infioratoare. Fanii acestuia au descoperit ca tanarul nu se afla in mașina cu soția, atunci cand s-a produs accidentul.