- Larisa Dragulescu a fost recent ținta haterilor din mediul online, care nu s-au sfiit sa o critice in urma acțiunilor și a gesturilor sale. Iata ce face vedeta in timp ce Ucraina lupta impotriva Rusiei, dar și cum s-a aparat in fața fanilor. Declarații exclusive la Antena Stars!

- In urma cu doar cateva zile, Ioana Nastase a fost nevoita sa treaca prin momente grele. Vedeta a fost agresata de o femeie intr-un restaurant. Cum a reușit vedeta sa scape și cat de marcata a ramas de intamplarea neplacuta.

- Simona Gherghe a fost testata pozitiv cu COVID-19 și va lipsi cateva zile de la emisiunea „Mireasa”. Prezentatoarea a fost deja inlocuita in show-ul matrimonial de la Antena 1. Ieri, 14 februarie, Simona Gherghe a anunțat pe una dintre rețelele de socializare ca este infectata cu COVID-19. Vedeta se…

- Utimele zile au fost grele pentru Boby și familia lui. Indragitul artist, soția și copilul lui au primit rezultat pozitiv la testul Covid-19 in urma cu cateva zile. Cei trei se simt mai bine acum și au putut face primele declarații, prin Skype, la Antena Stars.

- Brigitte Pastrama a avut parte de o surpriza total neașteptata de ziua ei de naștere. Fosta soție a lui Ilie Nastase a izbucnit in lacrimi cand o auzit scrisoarea trimisa de catre o admiratoare. Brigitte Pastrama a implinit 45 de ani și și-a petrecut ziua de naștere alaturi de soțul ei, Florin, dar…

- Brigitte și Florin Pastrama sunt cercetați, asta dupa ce au comercializat maști contrafacute. Celebra casa de moda Louis Vuitton cere daune de la cei doi soți. Iata ce a declarat vedeta la Antena Stars!

- Sheila, soția lui Bogdan Ionescu, face primele declarații la Antena Stars, dupa ce in urma cu doar cateva zile a devenit mamica. Vedeta e foarte fericita și spune ca are tot timpul sprijinul soțului ei.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, astfel ca Brigitte Pastrama lucreaza din greu pentru amenajarea atelierului de Craciun. Vedeta iși dorește ca totul sa iasa ca la carte, așa ca este atenta la cele mai mici detalii și are grija ca locația sa fie decorata dupa bunul ei plac.