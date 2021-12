Sotia presedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a hotarat sa lanseze o actiune in justitie pentru raspandirea de informatii false, in sensul ca este transgender si de fapt s-a nascut barbat, a anuntat miercuri avocatul ei, dupa cum relateaza Reuters. Adepti ai teoriei conspiratiei, inclusiv din cercuri anti-vaccin si de extrema-dreapta, au atacat-o pe Brigitte Macron in social media dupa ce in toamna o publicatie de extrema dreapta a publicat zvonuri, neintemeiate, in sensul ca s-a nascut barbat si a purtat initial numele Jean-Michel Trogneux, Trogneux fiind numele sotiei presedintelui…