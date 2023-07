Stiri pe aceeasi tema

- Circulația feroviara din Romania incurcata de canicula: Cat intarzie trenurile din cauza caldurii extreme Circulația feroviara din Romania incurcata de canicula: Cat intarzie trenurile din cauza caldurii extreme Trenurile circula cu viteza redusa, din cauza caniculei, acest lucru ducand la intarzieri…

- Primul semn care indica ca ți se va face rau din cauza caldurii este senzația de sete intensa. Acesta este un semnal clar ca organismul nostru are nevoie de apa pentru a se racori și a menține echilibrul hidro-electrolitic. Daca nu bem suficient lichid, putem intra in stare de deshidratare, care se…

- In București, temperatura aerului a atins 41,8°C, in timp ce la nivelul solului s-a inregistrat o valoare și mai ridicata, de 48°C. Zonele de vest și sud ale țarii au resimțit caldura intensa. In Bihor, autoritațile au pus la dispoziție containere de prim ajutor pentru a oferi oamenilor posibilitatea…

- Un incident nefericit a avut loc intr-un tren care se indrepta spre Constanța, dupa ce instalația de climatizare a trenului a cedat. Au urmat momente de groaza pentru mai mulți copii dintr-un grup de 50 de elevi, aceștia leșinand din cauza caldurii sufocante produsa din cauza lipsei unei surse de climatizare.…

- Clipe de coșmar in aceasta seara in trenul IR 1589 care a plecat din București Nord și trebuia sa ajunga la Constanța la Mai mulți copii care se intorceau din vacanța au leșinat in vagonul trenului din cauza caldurii excesive.

- Caldura foarte mae inregistrata azi in termometre face victime in randul aradenilor. Doar azi, in intervalul orar 07:00-18:30, șase persoane au avut nevoie de acordarea... The post Canicula face victime la Arad. Cați aradeni și-au pierdut cunoștința din cauza caldurii appeared first on Special Arad…

- Peste 18.000 de persoane au murit in Italia din cauza caldurii intense care a afectat tara vara trecuta, conform unui studiu recent, transmite marti ANSA.Studiul, coordonat de Institutul pentru Sanatate Globala din Barcelona si publicat luni in jurnalul stiintific Nature Medicine, a relevat ca Italia…

- Suveranul Pontif nu a citit discursul pregatit pentru o conferința a Bisericii Catolice Orientale la care a participat joi, precizand ca se confrunta cu probleme de respirație dupa operația pe care a suferit-o pe 7 iunie, relateaza Reuters.„Sunt inca sub efectele anesteziei, respirația mea nu este buna”,…