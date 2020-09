Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia și-a pus amprenta pe soții Pastrama. Brigitte și Florin, care se ocupa de o shaormerie, au avut de tras din cauza masurilor și restricțiilor. Și ca sa fie treaba, treaba, recent s-au trezit furați chiar de una dintre angajate.

- Cu fiecare noua casnicie, vila din Primaverii a lui Ilie Nastase primește și ea un suflu nou și intra in șantier. Aproape toate nevestele sportivului au simțit nevoia sa schimbe aerul una dupa alta. Brigitte și-a pus amprenta dupa Amalia Nastase, iar acum a venit randul Ioanei sa aranjeze locuința.…

- Vulpita si Viorel au intrat in piramida. Nu, nu au ajuns la piramidele din Egipt, inca, ci la o piramida cu totul si cu totul iesita din comun. O piramida dubla! O constructie unica in lume, o inventie brevetata a unui psiholog roman, in care sotii Stegaru s-au simtit. reintineriti.

- Gerald Simonis, candidat independent la funcția de primar al comunei Moșnița Noua, afirma, intr-o declarație data azi publicitații, ca... The post Gerald Simonis: „Moșnița sub teroarea unor conducatori fara scrupule. Frica pierderii controlului naște monștri” appeared first on Renasterea banateana .

- Cand vine vorba de transportul public noile cercetari sugereaza ca, daca pasagerii poarta maști și se pastreaza distanțarea fizica, riscul de raspandire a virusului este foarte scazut, daca nu chiar...

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, se declara ingrijorat de evoluția epidemiei de coronavirus din Romania. El spune ca spitalele din Timiș se apropie de capacitatea maxima, iar secțiile ATI sunt pline și face trimitere la Italia, care s-a…

- Nu ii pasa de viata lui, nici de cea a celorlalti participanti in trafic. Este vorba despre un sofer teribilist, care a fost surprins in timp ce circula cu o viteza nebuna pe un drum din satul Abaclia, raionul Basarabeasca. Imaginile filmate cu o camera de bord au fost postate pe Facebook de un martor…

- „Nu infirm, nu confirm. Știu un singur lucru: ca daca aliații liberali și opozanții USR vor respinge PMP-ul, va trebui gasita o soluție. Care va fi, vom vedea! Inca sunt in situația in care nu mi-ar fi frica nici de Nicușor, nici de doamna Firea”, a spus fostul presedinte. Citeste si Basescu…