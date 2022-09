Stiri pe aceeasi tema

- Un alt dosar este „pica” la Tribunalul Alba ca urmare a aplicarii deciziilor CCR privind prescripția raspunderii penale. Trei persoane acuzate de evaziune fiscala au scapat de pedepsele penale.

- Șoferul unui autocar in care se aflau 50 de pasageri a fost prins baut la volan, el fiind oprit in trafic de catre polițiști, luni dimineața, in Constanța. Potrivit Poliției Romane, in jurul orei 7.30, polițiști ai Serviciului Rutier Constanța au identificat un barbat de 51 de ani care se afla la volanul…

- Dosar nr. 13583/280/2019ROMANIAJUDECATORIA PITESTI – SECTIA CIVILAOperator de date cu caracter personal nr. 5303Sentința Civila Nr. 3963/2021Sedinta Publica de la 16.06.2021Completul constituit din:PRESEDINTE: MADALINA ELENA MALEAGREFIER DE SEDINTA: ROBERT-ADRIAN DELIU Pe rol judecarea cauzei Civil…

- Biciliștii au fost testați cu fiola. Un barbat din Drobeta Turnu Severin s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de polițiști ca mergea baut, pe bicicleta. Acesta a fost depistat baut in cadrul unei acțiuni pentru prevenirea accidentelor in randul bicicliștilor.

- Parlamentarii USR scapa romanii de plimbarile de la un ghiseu la altul si de fuga dupa diverse documente. Institutiile statului sunt obligate sa comunice intre ele prin legea interoperabilitatii, un proiect USR, devenit lege. Ce avantaje vor avea cetatenii, in mod concret? - Institutiile nu vor mai…

- Dosar de executare nr. Nr. TMG_DEF 14840/19.07.2022 ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE In temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua…

- Politistii din judetul Dolj au deschis dosar penal si fac cercetari, dupa ce au fost sesizati ca un barbat a spart geamurile la trei masini parcate. Politistii Sectiei nr.3 Politie Rurala Bucovat din judetul Dolj fac cercetari pentru infractiunea de distrugere. "In seara zilei de 11 iulie a.c., ora…

- Dosar penal pentru mai multi soferi depistati pe drumurile din Constanta Infractiuni constatate de politisti La data de 29 iunie a.c., in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Sectiei 5 au identificat un minor, de 15 ani, care a condus un autoturism pe strada Fantanele, din municipiul Constanta, fara…