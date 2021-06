Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord și Grecia sunt în mijlocul unui scandal diplomatic dupa ce macedonenii nu ar fi respectat un anumit acronim pe sigla de la Euro, lucru stabilit în prealabil printr-un acord bilateral. Ministrul grec de externe Nikos Dendias a trimis, duminica, o scrisoare omologului…

- Antrenorul echipei nationale de fotbal a Austriei, Franco Foda, a declarat, duminica seara, dupa 3-1 cu Macedonia de Nord, in Grupa C a EURO 2020, ca jucatorii sai au facut istorie reusind prima victorie a selectionatei lor la un turneu final al Campionatului European. "Am jucat foarte bine astazi,…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Macedoniei de Nord, Igor Angelovski, a declarat, duminica seara, intr-o conferinta de presa online sustinuta pe Arena Nationala din Capitala, ca este dezamagit de faptul ca formatia sa a pierdut in fata Austriei, scor 1-3, in Grupa C a EURO 2020, prima…

- Jandarmii si politistii bucuresteni le-au transmis administratorilor restaurantelor si barurilor din Centrul vechi sa aiba in vedere normele de protectie sanitara, in cadrul unei activitati de informare derulate in aceasta zona, sambata, in contextul desfasurarii turneului final al Campionatului…

- Cu ocazia meciului Austria-Macedonia de Nord din cadrul Campionatului European de Fotbal – UEFA EURO 2020 vor intra in vigoare mai multe restricții de circulație in București. Meciul are loc duminica, de la ora 19.00. pe Stadionul „National Arena”. Restricții de circulație sambata Pentru buna desfașurare…

- In ședința de Guvern de miercuri, 9 iunie, a fost adoptata prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu data de 12 iunie. Masura a fost anunțata de premierul Florin Cițu, care a punctat insa ca, in urma scaderii numarului de cazuri se vor lua și unele masuri de relaxare a restricțiilor. Printre…

- Echipa Naționala a Moldovei de fotbal pe plaja va disputa astazi al doilea meci amical cu reprezentiva Ucrainei, campioana Europei in 2016. Partida va avea loc pe noua Arena de fotbal pe plaja din Chișinau, cu incepere de la ora 12:00, și va fi transmisa in direct de site-ul nostru. In primul duel dintre…